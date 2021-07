Surfréquentation : comment protéger les Calanques ?

C'est devenu le sport de l'été dans les Calanques ou comment trouver une place pour sa serviette. À Sormiou, le bain de mer ou de soleil se transforme en bain de foule. En 2020, trois millions de personnes ont foulé ses sentiers, jetés l'ancre dans ses eaux turquoise, et cette année 2021, c'est bien parti pour recommencer. Les Calanques ont été victimes de leur succès et de leur proximité immédiate avec la ville de Marseille. Pour tenter de réguler le flux de visiteurs, il a fallu chercher de l'inspiration ailleurs. Le parc a investi plusieurs millions d'euros. D'abord, pour installer des barrières à l'entrée, aménager des parkings, augmenter le nombre de navettes et ainsi repousser plus loin les voitures. S'approcher de plus près, c'est aussi valable en mer. L'année dernière, certains jours, dans la calanque d'En-Vau, jusqu'à 80 bateaux simultanément. Désormais, il est interdit d'y jeter l'ancre. Une fois qu'on a repoussé les voitures et les bateaux, l'autre enjeu, c'est de compter les visiteurs et leur faire rebrousser chemin quand ils sont trop nombreux. Pour cela, le parc compte sur des nouvelles générations de capteurs. Leurs données sont transmises en temps réel à une application. Mais il n'est pas sûr que cela suffise à éviter la surfréquentation. Le parc national réfléchit ainsi à mettre en place un système de réservation dès l'année prochaine. Avec un nombre limité de visiteurs, posé sa serviette ne serait plus un problème.