Surfréquentation : les sites touristiques s'organisent

Un attroupement provoqué par un simple repas, devant le bassin des hippopotames, les visiteurs sont collés les uns aux autres, comme dans certaines allées du parc. Pour éviter cette situation, le zoo de Beauval avait pourtant recommandé de reporter sa visite. Un message visiblement entendu, ce samedi 27 mai, les visiteurs ont pris leurs précautions. Le week-end dernier, pour le pont de l’Ascension, 80 000 entrées ont été enregistrées. C'est un record pour le parc. Aujourd’hui, les visiteurs semblent respirer un peu plus. Pour fluidifier le parcours des visiteurs, toute l’organisation du parc a dû être revue. Il n’y a pas que le soleil printanier et les 35 000 animaux qui attirent les touristes. Le 4 juillet 2023, le zoo se séparera d’un de ses cinq pandas. Pour accueillir le plus confortablement possible les visiteurs, le parc prévoit pour l’avenir, de grands aménagements qui ne sont pas encore finalisés. Mais cela ne se fait pas sans frais. Entre quinze et 20 millions d’euros sont investis chaque année, pour que le plus grand parc animalier de France continue d’accueillir toujours plus de touristes TF1 | Reportage J. Maviert, C. Blanquart