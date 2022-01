Surgelés bons et pas chers : quelle est leur recette ?

Des gâteaux aux finitions impeccables, des tartes au design très soigné, des verrines élégamment décorées... Ces produits ne viennent pas d'un grand restaurant mais bien de vos rayons de magasin de surgelés. Élaborer des plats de plus en plus chics, c'est leurs nouvelles astuces pour vous faire craquer. Le secret de cette précision : s'inspirer des réseaux sociaux, faire appel à des grands chefs ou recruter une armée d'ingénieurs. Alors, comment Thiriet, Picard ou encore Écomiam font-ils pour concevoir ces produits qui ressemblent à ceux d'un traiteur ? Et surtout, quelle est leur stratégie pour les vendre à un prix défiant toute concurrence ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Bretagne, dans les cuisines de Laurent Bacquer, gérant de LB Cooking Carhaix-Plouguer (Finistère). Cet ancien chef étoilé a tapé dans l'œil d'une grande marque de surgelé, séduite par son expérience dans la haute gastronomie. Elle souhaite qu'il réalise toute une série de verrines. Il traite les recettes en fonction du budget. Faire de beaux plats surgelés, c'est aussi parfois un immense défi technique. Chez le numéro deux du marché, ce gâteau en forme de boîte est le dessert star de cette année. On y produit 150 000 pièces à 20 euros l'unité. Pour que son design reste intact avant d'arriver chez vous, rien n'est laissé au hasard, comme l'explique Pierre Thiriet, directeur de l'atelier de fabrication de la maison Thiriet à Éloyes (Vosges) au micro du 20h de TF1. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage V. Dépret, E. Fourny