Surgelés : est-ce encore une bonne affaire ?

C'est le rayon des surgelés qui a le plus augmenté dans les supermarchés. Touchés par l'inflation, ces produits sont moins compétitifs qu'avant. En un an, ils ont connu une hausse de 20 %. C'est plus que les produits frais, avec en tête la viande, plus 30 %, les plats cuisinés, plus 20 % et les légumes, plus 18,7 %. Alors, certains clients ne les achètent plus qu'en promotion. Les prix s'envolent et face à ce constat, des supermarchés ont dû s'adapter. Certains gérants ont arrêté de commander les produits qui ne sont plus acceptables à cause de l'augmentation. Mais pourquoi le rayon surgelé est-il le plus touché par l'inflation ? En plus de l'augmentation des coûts des matières premières, il y a surtout celle du coût de l'énergie, comme l'explique Régine Vanheems, spécialiste du commerce à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Pour limiter les hausses, certains fabricants revoient les recettes dans leur préparation, en remplaçant par exemple du saumon par de la truite, moins chère. Une enseigne à Quimper dans le Finistère a vu ses factures d'énergie augmenter de 15 % en un an. Alors, les responsables traquent la moindre économie. Depuis le début de l'année, les ventes des produits surgelés ont reculé de 5 % par rapport à 2022. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J. Jeunemaitre