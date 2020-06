Survivre à un crash en mer : des militaires formés à des épreuves contre-nature dans un centre à Brest

Dans un centre unique en France, l'armée enseigne le sang-froid des héros de film catastrophe. Crashs en pleine mer ou des amerrissages en urgence, les jeunes militaires sont confrontés à des exercices contre-nature. Après quelques mois de formation, ils voleront à bord des hélicoptères ou des avions de l'armée, en tant que membres d'équipage. L'épreuve de la cabine d'hélicoptère est la plus redoutée par les stagiaires. Il s'agit d'un passage obligé pour plus de mille militaires, qui sont formés chaque année dans le Centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale. Les forces spéciales, le GIGN ou les pilotes, ils doivent tous valider ce test jusqu'à trois mètres cinquante sous l'eau, à l'aveugle. L'ultime étape de leur formation consiste à envoyer un signal de détresse.