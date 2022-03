Suspension des opérations des cartes bancaires en Russie : quelles conséquences ?

D'ici quelques jours, les cartes bancaires Visa et Mastercard sont inutilisables en Russie. C'est valable pour les cartes étrangères dans le pays et celles des Russes à l'étranger. Concrètement, cela ne va pas bouleverser grand-chose en Russie. Nous parlions ce dimanche matin avec des Moscovites. Ils disaient qu'ils utiliseraient leurs cartes russes pour payer en roubles exactement comme avant. C'est beaucoup plus gênant pour ceux qui voyagent à l'étranger. Mais on parle d'une toute petite partie de la population. Finalement avec ces mesures à savoir le blocage bancaire, la Russie va de plus en plus fonctionner en circuit fermé. L'Occident est vraiment en train de tirer un rideau de fer sur l'économie du pays. TF1 | Duplex J. GARRO