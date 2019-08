Suzane, l'artiste la plus programmée de l'été

Suzane, jeune artiste de 28 ans, chante, danse et écrit dans un registre bien à elle. D'ailleurs, elle se définit comme une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro. Véritable révélation de cet été 2019, Suzane enchaîne les festivals et fait déjà plus de deux millions de vues sur Internet. Retour sur son parcours fulgurant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.