Syndicats : les dirigeants désavoués par la base

La situation reste compliquer pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. La grève se poursuit. Dans le métro parisien, 14 lignes de métro sur 16 sont totalement fermées. Si au niveau national, certains syndicats ont assoupli leur position depuis la dernière réunion à Matignon, leur base n'a pas suivi les consignes de trêve. C'est notamment le cas des sections transports de l'UNSA et de la CFDT, qui entendent continuer à défendre leurs régimes spéciaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.