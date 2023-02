Syndicats : vers un durcissement de la mobilisation ?

Cette fois, effectivement, peut-être plus que les autres, la participation va être scrutée de très près. C'est la première fois qu'une journée de mobilisation est organisée le week-end. Est-ce que cela va permettre aux salariés du privé, ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus se permettre de faire grève, de venir défiler en nombre ? C'est le pari des organisations syndicales qui n'ont, ni plus ni moins, que fixer un ultimatum au gouvernement. S'il continue de refuser d'entendre la mobilisation, celui-ci va se durcir. Le 7 mars prochain, les syndicats appellent à mettre le pays à l'arrêt par des grèves et par des opérations de blocage. Vous l'avez sans doute remarqué, ils le feront juste après la fin des vacances d'hiver pour ne pas se mettre l'opinion à dos. Tout cela reste conditionner par le succès de la mobilisation de ce samedi. Après le reflux dans la participation de mardi dernier, les syndicats doivent avant tout démontrer que le mouvement n'est pas en train de s'essouffler. TF1 | Duplex L. ZAJDELA