Syrie : Bachar al-Assad est proche de la victoire malgré les frappes occidentales

Les forces américaines, françaises et britanniques ont frappé dans la nuit de vendredi 13 avril trois sites liés au programme chimique syrien. Après ces attaques, la coalition avait affirmé avoir détruit l'arsenal chimique du régime de Damas. Cependant, Bachar al-Assad a tout fait ces dernières hures pour tourner en dérision ces bombardements. Le président syrien a reçu ce dimanche des parlementaires comme si de rien n'était après l'opération militaire conjointe contre le pays. Il s'est même montré souriant et détendu. Et pour cause, son régime est proche de la victoire dans sa lutte contre la rébellion suite à la reprise totale de la ville de Douma aux rebelles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.