Syrie : le califat bientôt rayé de la carte ?

Les derniers djihadistes de Daech en Syrie se sont retranchés dans le village de Baghouz. Selon les informations, ce n'est plus qu'une question d'heures avant qu'ils ne soient vaincus par les forces kurdes. En attendant, les combats ont été ralentis pour permettre au maximum de civils de quitter la zone. Plus de détails avec notre envoyée spéciale Liseron Boudoul. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.