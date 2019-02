Syrie : les fantômes de Daech

La chute du dernier bastion détenu par des djihadistes marquera la fin du califat de l’État islamique. Ses cadres seront jugés, et les procès se préparent déjà sur le terrain. C’est notamment le cas dans la ville de Raqqa, l’ancienne capitale de Daech, qui a été ravagée par les conflits. Là-bas, le rassemblement des preuves des exactions du groupe terroriste est en marche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.