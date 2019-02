Syrie : où se cache Abou Bakr al-Baghdadi ?

En Syrie, Abou Bakr al-Baghdadi reste toujours introuvable. À Baghouz, une centaine de djihadistes et leurs familles sont toujours retranchées à l'intérieur des tunnels creusés sous le village. Ils détiendraient des otages et tentent de négocier avec les forces kurdes. De nombreux autres combattants de l'EI ont déjà fui vers d'autres régions du pays, vers l'Irak, ou encore la Turquie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.