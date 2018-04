Comment la Syrie réagit-elle après les frappes occidentales ?

Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre trois sites basés en Syrie. Ces derniers sont supposés être liés au programme d'armement chimique syrien. Ce dimanche 15 avril, la version du régime est totalement différente. L'usine située sur le site de Barzeh, près de Damas, aurait produit des médicaments contre le cancer. Peu de temps après les frappes, l'armée syrienne a annoncé avoir totalement repris l'enclave rebelle de la ville de Douma. Une manière de dire aux Occidentaux que leurs bombardements n'ont rien changé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.