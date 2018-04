Syrie : le régime de Bachar al-Assad accusé d'une attaque chimique sur la Ghouta

Bachar al-Assad a-t-il utilisé du gaz mortel dans la Ghouta ? La communauté internationale pensait ne jamais avoir à se reposer une telle question. Et pourtant, la réalité est toute autre. En effet, des témoins, de ce qu'il semble être une attaque chimique dans l'enclave rebelle, parlent de nombreux morts par suffocation. De son côté, Donald Trump semble n'avoir aucun doute sur la nature de cette attaque. Le président américain promet ce dimanche aux responsables qu'ils devront payer le prix fort pour l'utilisation d'arme chimique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.