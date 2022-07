Système D : comment se passer des saisonniers ?

Ça y est, pour ces vacanciers, c'est l'heure de la détente au camping des Palmiers à Hyères dans le Var. Mais à quelques mètres de là, le marathon commence pour la directrice Olena Leiduan. Et il promet d'être très long cette année. Nous sommes le 3 juillet, il lui manque une dizaine de salariés. "Aujourd'hui, il nous manque dans chaque service au moins une personne. On a plus de difficultés avec l'équipe de ménage et l'équipe de techniciens. Et aussi, cette année, on doit jongler avec les réceptionnistes", indique-t-elle. Pour le moment, Clémence garde le sourire. Mais elle sait déjà qu'elle devra faire un peu plus que ce qui était prévu dans son contrat. Actuellement, elle est seule pour nettoyer ce mobile home. Au total, ils sont trois salariés pour 348 bungalows. Heureusement, ils sont aidés ponctuellement par des sociétés extérieures. C'est la solution trouvée pour le moment pour pallier un manque d'effectifs inédit. Depuis décembre, Olena a reçu très peu de candidatures. Et en plus, des candidats ne souhaitent pas travailler le week-end. Dans quelques jours, le camping sera plein. Deux mille clients dans les allées, trente salariés seulement pour s'en occuper. L'été promet d'être chaud. Il l'est déjà du côté de la crêperie "Les deux frères à la Seyne-sur-Mer. Le patron Olivier Bressy a déjà perdu 15 kilos depuis l'arrivée des beaux jours. Quatorze salariés doivent donc en faire plus même si le patron a enlevé des tables sur sa terrasse. Pourtant, la haute saison ne fait que commencer. Et selon les prévisions pour le Var, cet été, devrait enregistrer des records de fréquentation. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P Amar