Table de Noël : comment le panettone a conquis la France

Année après année, le prodige s'invite sur vos tables de fête et dans vos magasins. Il est impossible de rater le panettone à l'entrée des grandes surfaces. Chez ce distributeur, par exemple, sa vente a connu une hausse de 22 % au Noël 2021 par rapport à 2020. Il dispose d'une vingtaine de références de panettone dès 0,99 euro la pièce. De quoi surfer sur la bonne image de la cuisine italienne dans l'Hexagone. Pour Régis Fraudin, directeur de l'Offre épicerie chez Carrefour, ses côtés gourmand, simple et généreux constituent les principales raisons de son succès. Chez nous, c'est la cuisine de Grand-Mère. Le panettone y compte même ses championnats de France et du monde. C'est l'avalanche aussi sur Internet, et même à la foire avec le meilleur et le moins bon. Dans la vidéo en tête de cet article, Quentin Leroux, artisan-boulanger-patissier, nous montre comment faire une recette réussie de panettone. À Paris, dans un temple de la gastronomie transalpine, 50 000 panettones vont être vendus autour du Réveillon 2022. Tiramisu, Limoncello, Fruit rouge et Mascarpone... Vous n'avez que l'embarras du choix. Le panettone gourmand plaît beaucoup à tout le monde. En plus, une autre bonne nouvelle, ces gourmandises se conservent un bon mois en général. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Clouzeau, D. Salmon