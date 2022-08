Taches de rousseur : à la mode et lucratives !

Devant son écran, Hanae Violay, influenceuse sur les réseaux sociaux, réalise un maquillage un peu particulier. Avec quelques grammes de cacao en poudre, elle dessine sur son visage de fausses taches de rousseur. C'est une technique farfelue, de plus en plus à la mode. La tendance est née aux États-Unis sur le réseau social TikTok, plus de cinq millions de vidéos d'influenceurs ou d'anonymes montrent comment se créer de fausses taches de rousseurs avec des méthodes très diverses. En utilisant le cacao, le fond de teint, le spray, le crayon ou encore la poudre. Ce salon de tatouage, comme beaucoup d'autres, en a fait un vrai business. Les taches de rousseur vont rester sur le visage pendant cinq ans. Ce qui, d'après cette tatoueuse, n'effraie pas les clients. Mais alors, quels sont les dangers ? Sur Internet, de nombreux témoignages circulent. Des brûlures sur le visage, des cloques ou des infections, à cause de ces tatouages semi-permanents. Les dermatologues alertent sur la composition des produits utilisés. Si la mode des taches de rousseur vous plaît, les tatouages sont loin d'être un passage obligé. Il existe des filtres sur votre téléphone, l'effet est tout aussi efficace. TF1 | Reportage J. Duong, A. François-Poncet, L. D'Hallivillée