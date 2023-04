Taïwan encerclé ? Exercices militaires chinois

Une dizaine de navires de guerre et plus de 70 avions de combat chinois ont officiellement entamé un encerclement de Taïwan. Des manœuvres parmi les plus menaçantes de celles conduites ces dernières années. La Chine continue de considérer l'île, pourtant totalement autonome, comme sa 23e province. La cheffe de l'État, de son côté, s'est affichée à Taipei (Taïwan), en compagnie d'un haut représentant des États-Unis, protecteur essentiel à la sécurité du pays. Son séjour en Californie (États-Unis), il y a quelques jours, a déclenché la fureur de Pékin (Chine). Si la Chine lorgne Taïwan, c'est aussi pour son industrie des semi-conducteurs, 66% de la production mondiale. Mais bien plus encore, pour le verrou qu'elle représente dans l'accès au grand large. Corée du Sud, Japon, Philippines, Thaïlande, tous alliés américains, sont autant de freins à l'ambition chinoise, qu'elle soit militaire ou commerciale. Elle colonise et arme de nombreux îlots inhabités. Elle renie également le droit international en mer de Chine méridionale. Au dépens des nations riveraines, elle revendique la souveraineté de la quasi-intégralité de l'espace. Un appétit qui s'accompagne d'une frénésie navale. La Chine construit, tous les quatre ans, l'équivalent de la Marine nationale française. TF1 | Reportage O. Santicchi, N. Clerc