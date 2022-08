Taïwan : qui rattrapera le champion des puces électroniques ?

Ils sont présents dans plus de 6 milliards de téléphones portables dans le monde. Les semi-conducteurs ont envahi notre quotidien. On les trouve dans l'électronique embarquée de nos voitures, dans nos ordinateurs et même dans nos machines à laver. Ces petites plaques de silicium empilé dans les puces électroniques sont en rupture de stock depuis la crise du covid.. Plus de 60% des semi-conducteurs mondiaux sont fabriqués à Taiwan. Les nouvelles technologies ont transformé l'économie de l'île. Tout a commencé il y a 40 ans dans les laboratoires de recherche. Avant d'accéder à l'un d'entre eux, il faut nettoyer tout notre matériel. Aucune poussière ne doit y pénétrer. L'air pulvérisé dans ce sas doit nous en débarrasser. Le directeur du centre de nanotechnologies à l'université nationale Tsing Hua à Taiwan, Ying-Hao Chu, nous présente la première étape de la production. C'est dans la chambre jaune que les semi-conducteurs sont gravés au laser sur des plaques de silicium. La lumière jaune protège les connexions électroniques microscopiques. Il peut y en avoir plusieurs milliards sur une seule galette appelée wafer. On comprend la complexité de cette industrie lorsqu'on sait que certaines usines parviennent à graver des connexions électriques 20 000 fois plus fines que l'épaisseur d'un cheveu sur un semi-conducteur. Dans ce domaine, Taiwan a plusieurs années d'avance sur ses concurrents. C'est ce qu'on appelle une gravure de 5 nanomètres. D'ici la fin de l'année, Taiwan produira du 3 nanomètres. La course à l'infiniment petit ne s'arrête jamais. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, Q. Danjou, A. Simorre