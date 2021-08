Talibans : les nouveaux maîtres de Kaboul

Kaboul s’est réveillé au son de ces coups de feu. Et voilà ce qui semble être les premières images de l’arrivée des Talibans à Kaboul. Et ce dimanche soir, c’est l’aéroport lui-même qui est attaqué, c’est-à-dire, l’endroit le plus sécurisé du pays par les Américains et l'Otan. Là, précisément, où toute la journée, les ambassades ont évacué leurs personnels. Là où l’ambassadeur de France, lui-même, a été transféré il y a deux heures. Les Talibans sont désormais aux portes du pouvoir. Et cette scène expliquant par qui ? Comment ? Des membres des forces de sécurité afghane reçoivent des lettres de pardon temporaire en échange de leur reddition. C’est ainsi que les Talibans ont procédé dans tout le pays. Dans une offensive éclaire et qu’ils sont entrés ce dimanche matin à Jalalabad sans combattre, laissant aux officiels la possibilité de quitter leur fonction et la ville. Une stratégie reconduite et négociée à Kaboul, en ce moment même. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur, lui-même, a annoncé un transfert pacifique du pouvoir. Inéluctable mais inquiétant pour un habitant. Une Française, qui vit à Kaboul, n’a aucun doute sur la suite. En tant que responsable de l’université américaine, elle est restée pour exfiltrer un maximum d’étudiants et d'enseignants qui ont tous reçu une menace de mort. Une peur qui semble avoir saisi le président afghan lui-même. puisque selon une source officielle, il a quitté le pays.Et si l’on en croit ces photos, les Talibans seraient, ce dimanche soir, dans le palais présidentiel.