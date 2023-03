Tamanoir : un animal préhistorique à protéger !

Au sud-ouest du Brésil, les savanes inondées du Pantanal abritent la plus grande concentration d'animaux sauvages d'Amérique latine. On y trouve des caïmans, des jaguars, des perroquets bleus, des tatous, et même du tamanoir, le plus gros fourmilier du monde. Une équipe de scientifiques est venue ce jour-là observer cet animal hors du commun. Le tamanoir est reconnaissable à sa queue touffue. Grand mangeur de fourmis, il utilise ses griffes pour creuser, son long museau pour renifler les insectes et sa langue visqueuse pour les capturer. Depuis 25 ans, Flavia Miranda, biologiste, vétérinaire et fondatrice de l'Institut Tamandua, dédie sa vie à la protection des tamanoirs. Car ce mammifère préhistorique est aujourd'hui menacé d'extinction. Avec son équipe, elle supervise les animaux en liberté. Au-delà de la maladie, c'est surtout la réduction de son habitat naturel qui menace la survie de ce mammifère. En cause, le développement de l'agriculture intensive et le trafic sur la route. Dans la ville principale de la région, un centre accueille les jeunes animaux, dont les parents ont été victimes des routes meurtrières et de la déforestation. Les scientifiques se battent pour préserver la biodiversité de cette région, classée au patrimoine mondiale de l'Unesco. TF1 | Reportage I. Piponiot, V. Rimbaux