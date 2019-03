Tanguy : au secours, il revient !

Le film devenu culte "Tanguy" revient avec un deuxième volet intitulé "Tanguy, le retour". Toujours réalisé par Étienne Chatiliez, celui-ci met en scène le retour du personnage chez ses parents. Cette fois, il a une fille, mais comme dans le premier opus de 2001, il s’incruste. On en parle avec Sabine Azéma et André Dussollier, deux des trois acteurs principaux du film. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.