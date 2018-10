Tanis, la cité légendaire fouillée par des archéologues français

Pour les archéologues français, la passion et la soif de découverte ne sont pas une folie. Et pourtant, fouiller l'intégralité du site de Tanis en Égypte est un pari fou. Véritable musée à ciel ouvert, ce chantier immense a été fouillé pour la première fois en 1825, après les expéditions napoléoniennes. En 1939, un archéologue alsacien y a découvert les sarcophages de deux pharaons de Tanis. Les momies sont intactes ainsi que plusieurs masques en or et un trésor d'une valeur inestimable. Le site garde encore tous ses secrets 80 ans après ses années glorieuses. Sous l'œil aguerri du chef de chantier, les archéologues sont aux aguets, en attente d'une découverte inédite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.