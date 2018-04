La tapisserie d'Aubusson revit grâce... à Tolkien

À la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, treize tapisseries représentatives du "Seigneur des anneaux" de John Ronald Reuel Tolkien sont exposées. Un art qui fait le renom de la Creuse depuis plus de 600 ans et qui renaît de ses cendres. La tapisserie d'Aubusson figure en effet parmi les patrimoines immatériels de l'Unesco, car seulement une centaine de personnes maîtrisent encore sa confection. Un savoir-faire qui a bien failli disparaître en raison du manque de commande des amateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.