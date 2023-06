Tapisseries des Valois : la chronique mondaine du XVIe siècle

Inspiré des palais italiens, posé au sommet d'une butte, ce château du XVIe siècle est l'unique musée français entièrement consacré à la Renaissance. Et pour quelques mois, il se visite en partie, volets fermés, car sa grande galerie accueille des invités de marque. Huit tapisseries en sommeil depuis plus de quatre siècles. L'ensemble fait 140 mètres carrés, où les fils de laine et soie ont été rehaussés et souvent rebrodés dans une débauche d'or et d'argent. Les tapisseries nous racontent combien nos ancêtres avaient le sens de la fête. Ici donc, une réplique parfaite d'un éléphant laisse affronter deux équipes à coups d'orange et de feu d'artifice. Finis les manuels d'histoire au récit barbant. Les tapisseries nous conduisent au cœur de l'action, d'une cour qui s'exhibe et se distrait dans l'opulence. Et nous sommes là, à regarder chaque détail, comme sur une immense photographie. Instants capturés grâce à un peintre dont nous avons oublié le nom : Antoine Caron. Il travaille de 1540 jusqu'à la fin de sa vie, en 1599, pour tous les rois de France. TF1 | Reportage F. Leenknegt, X. Boucher, C. Nieulac