Tarif plafonné de l’électricité : l’inquiétude des entreprises oubliées

Eux aussi sont des artisans de petite taille. Ils comptent entre dix et cinquante salariés. Ils sont boulangers, bouchers, restaurateurs et s'estiment lésés par le soutien du gouvernement uniquement aux très petites entreprises. David Zenouda, restaurateur, a près de 18 salariés. Il a une grande crainte en ce début d'année pour sa facture d'électricité : "Elle risque d'être multipliée par six sans aide". D'autant plus qu'il nous explique qu'ils utilisent des matériels très énergivores en cuisine, à l'instar de fours, de planchas, de lave-vaisselle et de frigos. Selon David, le soutien du gouvernement et des énergéticiens axé uniquement aux très petites entreprises est injuste. Il craint pour la renégociation de son contrat pour les semaines à venir, car aujourd'hui, le prix de l'électricité sur le marché est trois fois plus élevé qu'il y a deux ans. Et surtout, il ne cesse de faire le "yo-yo". Les fournisseurs d'électricité et le gouvernement pourraient-ils étendre leur accord aux entreprises de moins de cinquante salariés ? Pour l'instant, rien n'a été annoncé. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. De Vaissière, M. Merle