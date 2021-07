Tarifa : une ville dans le vent

Tarifa se situe juste à la sortie du détroit de Gibraltar, un atout géographique primordial. Le terrain de jeu y est immense. Avec du soleil toute l'année et surtout un vent présent plus de 300 jours par an. Ses rivages immaculés sont également immenses. En effet, l'une des particularités de Tarifa, c'est d'avoir d'un côté la mer Méditerranée et de l'autre l'océan Atlantique. Des conditions idéales pour organiser des compétitions internationales. La Tarifa Freeride par exemple vient d'accueillir 35 compétiteurs. Vingt nationalités sont présentes, de l'Australie au Brésil, en passant par la France. Une cinquantaine d'écoles de kitesurf proposent leur service. Pas besoin d'être un grand sportif pour pratiquer, mais l'initiation est complexe. Une quinzaine de cours minimum sont nécessaires pour commencer à s'amuser. En été, il y peut y avoir plusieurs centaines de pratiquants sur l'eau. La vieille ville de Tarifa nous transporte également dans son passé espagnol et arabe. Le vent a permis de conserver l'authenticité du lieu. Aucun promoteur immobilier n'avait osé parier sur cette ville.