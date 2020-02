Tarragone, une ville riche en édifices antiques

Située au sud de Barcelone, Tarragone est classée au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville se décore de monuments antiques qui ont traversé les saisons et enjambé les siècles. Pour cause, les Romains avaient fait de Tarragone la capitale de leur plus grande province au nord de l'Espagne. Aujourd'hui, elle attire deux millions de touristes chaque année. Beaucoup viennent admirer son joyau : un amphithéâtre au bord de la Méditerranée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.