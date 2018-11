Taxe sur les carburants : les stations-service vont devoir s'adapter

"Il n'y a pas le choix" a affirmé le Premier ministre. Pour certains des 11 000 pompistes français, la hausse des taxes sur les carburants sera insupportable. En effet, ils devront s’adapter et faire les investissements nécessaires pour passer progressivement du gazole à l'essence. Sébastien Petitpas, lui, s'inquiète de ne pas pouvoir suivre le rythme. Si certaines stations-service craignent la fermeture, d'autres se sont déjà préparées au changement car dès le 1er janvier 2024, le grand Paris interdira tous les véhicules diesel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.