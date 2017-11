Taxe d'habitation : quelles sont les contreparties pour les communes ?

La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages était l'une des principales promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Mais le président de la République envisage désormais de l'étendre à 100% des contribuables. Ce qui soulève une question : où l'État va-t-il trouver de l'argent ? On y revient avec Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.