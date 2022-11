Taxe foncière 2023 : records à la hausse ?

La facture n'est pas encore arrivée, mais les propriétaires que nous avons rencontrés ce vendredi dans les rues de Paris sont déjà très remontés. Avec une taxe foncière en hausse de 52 % en 2023, certains commencent déjà à faire leur calcul. C'est le cas de ce Parisien qui a payé cette année la somme de 1 287 euros. Et même si la taxe foncière est moins élevée à Paris qu'ailleurs, la maire s'était engagée à ne pas l'augmenter. Mais lorsque le contexte change, avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine, la ville de Paris était obligée de s'adapter. Pour la municipalité de la capitale, la priorité c'est la qualité du service public, comme l'évoque Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris chargé des finances, du budget et de la finance verte, dans le 20H de TF1. Paris ne devrait pas être le seul exemple. Privées de la taxe d'habitation, beaucoup de villes vont compenser avec les impôts fonciers. "Il n'y a plus finalement de levier fiscal à la main des collectivités en dehors de la taxe foncière. Donc, mécaniquement, si on veut faire des investissements importants, c'est sur la taxe foncière que ça se joue", explique Floriane Boulay, directrice générale de l'Association "Intercommunalités de France". À Grenoble, l'augmentation sera comprise entre 15 et 25 %. Une décision assumée par Éric Piolle, maire écologiste de la ville, pour envoyer un message politique. Pour beaucoup, cette hausse reste pourtant difficile à accepter, surtout en période d'inflation. Les villes ont jusqu'en mars pour décider de leur niveau de taxe foncière en 2023. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Zajdela, G. Charnay