Comment taxer les géants du net en France ?

Les géants du net sont les champions de l'optimisation fiscale et cela exaspère les Européens depuis des années. Ces derniers ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un dispositif commun. Notre pays a décidé de prendre les devants et c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui l'a annoncé ce dimanche 20 janvier. Il va proposer un projet de loi sur une taxe nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.