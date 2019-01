Technogym, l'entreprise qui fait transpirer le monde entier

Technogym a été créé par Nerio Alessandri dans le garage de ses parents. Cette société emploie actuellement 2 300 salariés. Elle équipe 80 000 salles de sports à travers le monde. En fabriquant essentiellement pour le grand public, cette entreprise située à Cesena fait transpirer plus de quarante millions de personnes chaque jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.