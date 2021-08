Technologie : la pluie sur commande

Aux Émirats arabes unis, la pluie provoquée artificiellement est déjà une réalité. Des vidéos, tournées il y a quelques jours, montrent des automobilistes sur le bas-côté. Ils n'ont tellement pas l'habitude de la pluie dans ce pays, l'un des plus arides du monde. À Dubaï, la dernière technique consiste à utiliser des drones pour envoyer des décharges électriques dans les nuages. L'objectif est d'assembler les petites gouttes d'eau pour en former des grosses afin qu'elles tombent et qu'elles résistent aux fortes chaleurs locales. Dans l'Hexagone aussi, certains cherchent à stimuler les nuages, mais chez nous, l'objectif est plutôt de transformer la grêle en pluie pour tenter de protéger les cultures. On utilise aucun drone, mais une technique adoptée depuis soixante ans. Elle consiste à propulser dans l'air des particules d'iodure d'argent avant un orage. L'efficacité est de 50% selon les mesures de l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques. Ce système est développé à plus grande échelle par certains pays en Asie. Des avions sont parfois affrétés pour injecter les produits au plus près des nuages. Depuis dix ans, la Chine aurait investi plus d'un milliard d'euros dans ces technologies, malgré les doutes des scientifiques. La précision des techniques de pluies artificielles reste très aléatoire. Et pour l'instant, aucune règle internationale n'existe. Chaque pays peut tenter de modifier son climat comme il l'entend.