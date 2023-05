Teddy Riner : un champion au sommet !

KO de bonheur, Teddy Riner vient de gagner, mais il ne lui reste aucune force pour célébrer sa victoire. C’est à peine s’il parvient à saluer son clan, sa femme et sa fille, notamment. Le colosse est de retour, six ans après son dernier titre mondial et c’est à danser de joie. Dix minutes plus tôt, le français fait son entrée sous les feux d’artifices et du spectacle. C’est justement ce que l’on espère, face au Russe Inal Tasoev, mais le combat est âpre. Quand Teddy Riner renverse son adversaire, ce n’est pas suffisant pour les juges, le russe parvient systématiquement à se rétablir et rester dans le match. Teddy Riner domine, mais fatigue. Dans la prolongation, le judoka français se fait contrer par son adversaire, qui pense avoir gagné le titre. Heureusement pour le français, ce n’est pas le cas. Et c’est lui qui finalement réussit la prise décisive au bout du combat, au bout de l’épuisement. Les supporters retrouvent un parfum bien connu, celui de la victoire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi