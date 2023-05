Teknival : le casse-tête sanitaire et sécuritaire

Troisième jour de Teknival, les gendarmes ne baissent pas la garde. On a relevé 250 infractions, pour possession de drogue ou conduite en état d'ébriété. Quatre chiens fouillent chaque voiture. Cette fois-ci, le butin est maigre. Ce soir du samedi 20 mai est la nuit la plus à risque, aussi pour les secouristes. Première ronde pour Maeva, secouriste de la protection civile, qui doit aussi orienter les teknivaliens. Ils veulent analyser la qualité de leur produit. Hypothermie, blessures, malaises liés aux stupéfiants, ils surveillent chaque signal d'alerte. Cinq nouveaux secouristes sont arrivés, pour leur prêter main forte. Ils seront 60 ce soir. Des renforts qui sont les bienvenus. D'ailleurs, deux festivaliers ont même été mordus par des vipères dans les bois. La préfecture a pris les devant en diffusant une alerte. Les gens sont de plus en plus nombreux. On voit à l'image l'état du Teknival hier. Aujourd'hui, il y a 8 000 nouveaux festivaliers, pour ce qui devrait être la dernière soirée de fête. TF1 | Reportage M. Bajac, F. Maillard, N. Clerc