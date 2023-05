Teknival : les autorités débordées ?

Depuis le jeudi 18 mai, ils sont plus de 20 000 à affluer sur les routes, pour rejoindre le petit village de L'Indre. D'autres vont arriver pendant ce week-end. Ils vont célébrer la tekno avec ce Teknival, pourtant, ce festival est interdit. Cédric, un habitant de Chezelles (Indre), est exaspéré. Il n'arrive plus à dormir. Il ne reste plus que deux tables sur la terrasse de Jean-Pierre, gérant du restaurant "Chez Nous Comme Chez Vous". Il est totalement démuni. Des festivaliers ont dérobé son mobilier. Les teknivaliers se sont installés sur une parcelle privée, sans en avertir le propriétaire. Ils assurent tous de partager la même passion. Les autorités et les habitants se sentent impuissants. Les forces de l'ordre ont choisi de ne pas s'interposer. Ils vont même encadrer l'événement. Le préfet a réquisitionné six camions bennes remplis d'eau auprès des commerçants. Depuis 48 heures, la Protection Civile tente de veiller à la sécurité. Une trentaine de personnes a été verbalisée pour détention de stupéfiants et infractions aux codes de la route. TF1 | Reportage M. Bajac, F. Maillard, N. Clerc