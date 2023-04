Téléphone au volant : huit conducteurs sur dix bravent l'interdit

D'après une récente étude, 53% des motards, 66% des cyclistes, 80% des automobilistes et même 83% des utilisateurs de trottinette affirment se servir de leur téléphone en roulant. En 2022, la sécurité routière estimait même que 13% des accidents mortels survenus sur la route avaient pour cause l'utilisation du smartphone au volant. Alors pourquoi les automobilistes continuent-ils de s'en servir ? Pour se rappeler d'un rendez, pour gérer la musique... Ces bonnes intentions se heurtent néanmoins à la loi. "L'infraction se caractérise si vous faites l'usage du téléphone tenu en main. L'usage veut dire n'importe quelle fonction : téléphoner, le GPS, etc. C'est sanctionné d'une amende à 135 euros et puis le retrait de trois points sur le permis de conduire.", nous rappelle Me Yomi De Lombardon, spécialiste du droit routier Il existe pourtant une alternative simple, le fixer sur le tableau de bord. Le téléphone en main, même isolé dans votre voiture, vous êtes visibles grâce à des caméras installées par de nombreuses municipalités. C'est le cas à Clamart où cet outil est utilisé pour verbaliser les stationnements gênants et fluidifier la circulation. TF1 | Reportage S. Millanvoye, A. Charles-Messance, A. Lebranchu