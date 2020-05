Téléphone au volant : les sanctions s'aggravent

Auparavant, avoir son téléphone en main était passible d'une amende de 135 euros et trois points en moins sur le permis. Dorénavant, si le fait de téléphoner amène aussi à commettre une autre infraction, comme oublier le clignotant, franchir une ligne blanche, brûler un feu rouge, commettre un excès de vitesse, le permis de conduire sera immédiatement suspendu. Une nouvelle sanction qui s'applique uniquement lorsque le portable est en main. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.