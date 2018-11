Téléphone portable, interdit pendant les spectacles

Le téléphone portable est devenu le fléau moderne redouté par les artistes. Outre la nuisance sonore, cet appareil est à l'origine de la diffusion de leurs œuvres sur les réseaux sociaux. Ainsi, certains ont pris les devants et vont jusqu'à interdire son utilisation au cours des prestations scéniques. Parmi eux figure l'humoriste Florence Foresti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.