Téléphonie : le boîtier qui vole vos données

Imaginez que vous êtes au téléphone et qu'une voiture passe à côté de vous. Jusque-là, tout est normal, sauf si cette voiture transporte une machine, forçant votre téléphone à se connecter à elle. C’est un aspirateur de données, jusque-là utilisé par les services de renseignements, mais dont l'utilisation est aujourd’hui détournée pour envoyer des SMS frauduleux. Voilà la machine, l’IMSI-catcher, ce qui veut dire voleur d’identité d’un utilisateur de téléphone mobile. C’est presque indétectable. Le seul moyen de s’en rendre compte est l’interruption de communication sans raison particulière, ou un passage très bref de votre téléphone de la 4G à la 2G. C’est ainsi qu’ont procédé cinq escrocs, du printemps à l'automne 2022. Des escrocs interpellés par la gendarmerie et mis en examen jeudi. Ils transportaient cette machine, fabriquée en Chine et achetée dans le dark web, dans une fausse ambulance privée Les gendarmes estiment que 420 000 personnes ont ainsi reçu des SMS frauduleux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoyer, M. Belot, L. Delsol