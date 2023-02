Téléphonie mobile : ferme ton clapet !

Avec des grosses touches et leurs écrans minuscules, on se demande comment les vieux téléphones sont revenus à la mode ? Certains utilisent ces vieux portables, en fait, pour se déconnecter. Pendant 30 jours, Nicolas a abandonné son smartphone et toutes les applications qui s’y trouvaient, pour un téléphone à clapet. Il est passé de quatre heures et trente minutes d’utilisation par jour, à trente minutes. En rallumant son smartphone, il trouve 125 notifications et 697 messages. Comme lui, certains utilisateurs cherchent à échapper à ces trop nombreuses sollicitations. Dans une grande enseigne, 750 000 téléphones de ce type ont été vendus l’an 2022. C’est un chiffre qui est en hausse depuis 5 ans, grâce à notamment à leur prix, mais aussi à la nostalgie. Au début des années 90, ces téléphones ont changé nos vies. Nous nous sommes rendus au siège du fabricant pour retrouver le premier téléphone à clapet. Depuis, la marque en a fait sa spécialité, et le clapet s’est même invité sur nos smartphones. Pour ces smartphones pliants, le prix peut atteindre les 1 500 euros, bien loin de celui de leur ancêtre à clapet, qui, au début des années 2000 coûtait en moyenne dix fois moins cher. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Moncelle, V. Gauquelin