Téléphonie mobile : vers la fin des zones blanches ?

Internet et les réseaux de téléphonie mobile sont quasiment inexistants dans 541 communes de France. Le gouvernement a signé un contrat avec les opérateurs de télécommunication dans lequel ces derniers s'engagent à investir 3 milliards d'euros pour mettre fin aux fameuses zones blanches. Selon le secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires, il s'agit d'un "accord historique". Pourtant, à Saint-Rémy-de-Blot, cette annonce laisse les habitants sceptiques.