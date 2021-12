Télescope James Webb : la machine à remonter le temps

Dans quelques semaines, à un million et demi de kilomètres de la terre, le plus grand télescope spatial jamais construit va se déployer et commencer sa mission : explorer l'univers. Un monstre qui a coûté dix milliards de dollars. Pour en arriver là, il aura fallu près de trois décennies de préparation. Au début des années 90, le premier télescope spatial Hubble dévoile aux Terriens la beauté de l'espace lointain, mais il ne peut pas tout voir. Au commissariat à l'énergie atomique en région parisienne, on travaille depuis deux décennies pour le télescope James Webb. Grâce à son immense miroir couvert de feuilles d'or, on va pouvoir analyser l'atmosphère des planètes hors de notre système solaire pour y chercher des traces de vie. On va aussi pouvoir remonter le temps. La construction du James Webb a été un défi technologique. Son lancement en est également un. Le 12 octobre dernier, le télescope, soigneusement replié dans ce gros quai semblant, arrive en Guyane. Un convoi sous haute surveillance. La moindre secousse peut endommager la précieuse cargaison. Pour mériter la confiance de la Nasa, Ariane a mis les bouchées doubles. Après le lancement, il faudra environ un mois u télescope pour atteindre son point d'observation et tester tous ses instruments. Il faudra que tout marche, car à 1,5 million de kilomètres de la terre, il est impossible d'envoyer une équipe pour le réparer. James Webb pourra alors scruter l'espace profond et remonter aux origines de l'univers. TF1 | Reportage C. Chapel, O. Cresta