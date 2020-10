Télétravail, Covid-19... est-ce la fin des restaurants d’entreprise ?

Les grands groupes qui fournissent les cantines d'entreprise sont dans une grande difficulté financière. Le groupe Elior annonçait hier la suppression de 1 800 emplois. Le télétravail généralisé a entraîné une chute brutale de l'activité et pas sûr que les habitudes reviendront quand l'épidémie sera terminée. Les clients achètent de plus en plus à emporter. Et la livraison de repas directement aux salariés dans leur entreprise devient une tendance qui devrait transformer durablement la restauration collective.