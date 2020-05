Télétravail : la solution de l'après-Covid-19 pour les entreprises ?

En Île-de-France, les bureaux représentent 58 millions de m² et sont souvent considérés comme le deuxième poste de dépenses des entreprises. Certaines de ces dernières envisagent de réduire leur surface immobilière depuis la crise du Covid-19. C'est le cas par exemple de la société informatique Coyote à Suresnes (Hauts-de-Seine). Sur les 4 000 m² qu'il loue chaque mois, son PDG compte supprimer 1 400 m². Tout cela grâce au télétravail et aux réunions par écrans interposés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.