Télétravail : les Français s'équipent en masse

De nos jours, 15% des travailleurs français sont en télétravail, partiel ou total. Ce chiffre est très révélateur des mutations de notre société. La tendance s'est accélérée avec l'épidémie de coronavirus, mais elle est au cœur des réflexions des entreprises depuis bien longtemps. Encore faut-il l'accompagner dans les faits, car travailler à la maison ne s'improvise pas. Les secteurs du mobilier et des matériels de bureau, eux, s'en frottent les mains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.