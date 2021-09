Télétravail : quels meubles pour équiper mon bureau à la maison ?

Ceci n'est pas une malle et cela n'est pas un hamac. Et il ne s'agit pas d'une commode. Ce sont en fait des nouveaux bureaux conçus pour que nous nous sentions à l'aise en travaillant à la maison. Oubliez le PC sur les genoux ou sur la table de cuisine, le télétravail n'est pas très confortable. Mais, désormais, des solutions existent. Ce grand magasin de meubles, par exemple, a ajouté à son catalogue des articles spécialement conçus pour les salariés à domicile comme ce mini secrétaire. Si vous disposez d'un peu plus de places mais vous ne voulez pas être dérangé par le bruit, vous n'avez qu'à choisir cette table équipée d'une bulle en fibre de verre recouverte de laine. Pour répondre à cette nouvelle demande des télétravailleurs, des stylistes et des fabricants ont imaginé de nouveaux concepts, plus confortables, plus pratiques ou plus compacts. L'objectif est de mettre en avant la question de confort à la maison. D'autres vont encore plus loin, avec cette boîte d'1,30 m de haut sur 64 cm de profondeur, qui se transforme en bureau. Ces innovations font rêver cette jeune étudiante, après une année à travailler seule dans son studio. L'essor du télétravail a profité au marché du meuble. En deux ans, la filière a enregistré une progression de plus de 20% de son chiffre d'affaires.