Télétravail : Venise recrute des habitants

Le tourisme sourit-il toujours à Venise ? Après la pandémie qui l'a privé de sa principale source de revenu, la cité lacustre cherche à diversifier son économie et mise désormais sur de nouveaux profils. Pour attirer de nouveaux résidents et ne pas devenir une ville musée, elle est prête à vous faire des ponts d'or pour vous convaincre de venir. Marie Axelle n'est pas venue en vacances à Venise. Cela fait déjà trois mois qu'elle y travaille. "Mes clients sont un peu à travers le monde. Tout à l'heure, j'ai une réunion avec un client qui est en Egypte. J'ai un autre client qui est à Istanbul. Là où j'habite n'a plus aucune d'importance", a-t-elle expliqué. La Française a posé ses valises pour onze mois et découvre un nouveau quotidien. La qualité de vie est pourtant en sursis. Venise comptait 174 000 habitants en 1950. Aujourd'hui, ils ne comptent plus que 50 000 résidents et sa population vieillit. Le télétravail pourrait être une opportunité pour redynamiser le centre-ville. C'est le pari de Massimo Warglien. Il pilote un programme facilitant l'arrivée des étrangers. Cela séduit jusqu'au Nigeria. Ses équipes vont jusqu'à assurer des visites immobilières à distance pour draguer les candidats. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa